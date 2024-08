Dal 28 agosto cambia tutto con il DVB-T2 | quali canali si aggiornano e serve un nuovo TV?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo svariati rinvii, il 28segna l’inizio della transizione alstandard tecnologico DVB-T2 per la trasmissione deiTV nel digitale terrestre. Questa evoluzione comporterà un notevole potenziamento dell’esperienza visiva per gli utenti, con un generale miglioramento dellatà dell’immagine e possibilità di visione in alta definizione. Per fruire dei nuovisarà necessario essere in possesso di un decoder compatibile con lo standard DVB-T2. Questa transizione è anche legata al refarming delle frequenze televisive, destinate ad ospitare i servizi di telefonia mobile che richiedono una maggiore larghezza di banda. Transizione alstandard DVB-T2 La migrazione alstandard comporterà un evidente miglioramento nell’esperienza visiva. Latà dell’immagine sarà superiore.