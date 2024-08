Coppa di Germania | vittoria di misura per il Leverkusen di Xabi Alonso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024)diindi(DFB Pokal) per il Bayerdi. I campioni diin carica vincono per 1-0 sul Carl Zeiss Jena, formazione di Regionalliga (quarta serie tedesca). Decisiva la rete di Jonas Hofmann al 52?, il quale ha spedito in rete uno splendido cross del laterale sinistro Grimaldo. Una prova convincente quella delle aspirine, che dopo il primo titolo della loro storia, vinto la scorsa stagione, iniziano bene il loro cammino, sia in campionato sia in, seppur con ritmi ancora bassi rispetto a quelli a cui eravamo abituati. Il prossimo impegno della squadra disarà il 31 agosto in casa contro il Lipsia, squadra solida che da anni occupa le prime posizioni e sfodera spesso giovani talenti che fanno rumore, come Xavi Simons e Benjamin Sesko.