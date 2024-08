Chi può essere stato il sospetto del fidanzato di Sharon Caccia all' arma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Strade chiuse a Terno d'Isola per trovare l'del delitto diVerzeni, che si spera possa fornire informazioni sul suo assassino. Sono iniziate questa mattina nel paese della Bergamasca le nuove ricerche dei carabinieri nella zona in cui è stata uccisa la 33enne. I militari stanno esplorando i tombini delle strade vicine a via Castegnate, dove la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, la donna è stata accoltellata a morte. L'obiettivo è "individuare e repertare eventuali ulteriori indizi utili alla prosecuzione delle indagini". Primo tra tutti il coltello con cui è stata uccisa Verzeni, non ancora trovato a un mese dal delitto. Le attività di ricerca, disposte dalla procura di Bergamo, dovrebbero proseguire anche nella giornata di domani, come hanno annunciato ieri i carabinieri e il sindaco di Terno d'Isola, avvertendo i residenti della chiusura al traffico delle strade.