Caro Theo Hernandez la maglia del Milan viene prima di tutto | anche del tuo rinnovo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 28 agosto 2024)nelle prime due uscite con i rossoneri è sembrato svogliato e insofferente: si ha la sensazione che ilgli stia stretto! Eh, sì: guardando a ritroso, non stupisce affatto lo scarso rendimento diin questo censurabile inizio di stagione del. Infatti, se si ripensa alle sue dichiarazioni sibilline, rilasciate durante il ritiro di giugno con la nazionale francese, a fronte del mancato rinnovo con ile delle voci di mercato che lo davano nel mirino di Real Madrid e Bayern Monaco, non si possono che riscontrare i prodromi e le avvisaglie di quanto il terzino francese stia esibendo in questo periodo iniziale della stagione.