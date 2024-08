Cagliari nasconde la madre morta nel freezer per intascare la pensione | denunciato 54enne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ha nascosto per anni lanelperla. A Sarroch (in provincia di) unè statoper occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. I carabinieri, in seguito a una segnalazione, hanno perquisito la sua abitazione trovando il corpo della78enne all'interno del congelatore che si trova al pian terreno dell'abitazione. Il corpo, secondo i primi accertamenti effettuati, era lì da circa due anni, forse dal periodo del Covid. La donna sarebbeper cause naturali e il figlio avrebbe nascosto il cadavere per continuare a percepire la. La salma è stata posta sotto sequestro.