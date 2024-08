Blitz israeliano antiterrorismo in Cisgiordania | Morti almeno 10 palestinesi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Jenin, 28 agosto 2024 – L’esercito(Idf) ha annunciato che sta conducendo un’operazione nel nord della. “Le forze di sicurezza hanno lanciato un’operazione per combattere il terrorismo a Jenin e Tulkarem”, ha dichiarato l’esercitoin un comunicato. Da parte sua, il ministero della Sanità palestinese ha reso noto che due uomini di 25 e 39 anni sono stati uccisi dalle “forze di occupazione” a Jenin. L’esercito ha confermato che nell’attacco lanciato lunedì scorso dall’Aeronautica militare contro una sala di comando nella zona di Nur Shams, in, sono stati uccisi cinque terroristi. La sala di comando, si legge in un comunicato, era “utilizzata per condurre attività terroristiche e attaccare i soldati dell’Idf che operavano nell’area”.