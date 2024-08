Bersani | Su Vannacci ridirei tutto Quanto dura il governo? Dipende molto dalla battaglia d’autunno Bisogna combattere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Con quella domanda, che rifarei tutti i giorni, non ho insultato, ma le idee regressive che la destra sta sdoganando e che ci rubano il futuro. Mi sto occupando di quel rancore che le destre stanno scagliando contro i diritti sociali e civili“. Pier Luigiva dritto per la sua strada e in un’intervista al Corriere della sera affronta il tema della querela per diffamazione ricevuta dall’eurodeputato della Lega per una dichiarazione fatta alla festa dell’Unità di Ravenna di un anno fa. Per quelle frasi il pm ha chiesto un decreto penale di condanna maprecisa: “Se dovrò pagare, non saranno 49 milioni. Salvini mi dà del condannato, ma io non ho ricevuto niente“.