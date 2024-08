Beetlejuice Beetlejuice | recensione del film di Tim Burton – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 28 agosto 2024)deldi Tim81 Se nel corso della sua carriera Timha rifiutato di realizzare sequel per alcuni dei suoicult, come Edward mani di forbice o Nightmare Before Christmas (quest’ultimo mai diretto da lui), considerandoli opere intoccabili e perfette nella loro unicità, per– Spiritello porcello è accaduto qualcosa di diverso: in questo caso, infatti, la magia si è compiuta. Spinto da un desiderio profondo e dall’urgenza di scoprire cosa fosse accaduto oltre trent’anni dopo ai personaggi che aveva lasciato a Winter River,ha messo insieme nuove idee per dare vita a un, che non solo rappresenta un ritorno alle sue radici artistiche, ma che si pone anche come un omaggio alla pellicola originale e un dono per i fan che dal 1988 non hanno mai smesso di sostenerlo.