WWE | Prima vittoria dopo oltre sei anni per Bo Dallas Uncle Howdy a Raw

(Di martedì 27 agosto 2024) Il tanto atteso debutto sul ring diè finalmente arrivato questa notte. Il personaggio interpretato da Bo, fratello del compianto Bray Wyatt, sin qui aveva sempre partecipato solamente a degli angle o video registrati, anche quando fu affiancato a The Fiend. Per Bosi è trattato di un ritorno sul ringquasi cinque, ma se parliamo di match in singolo bisogna andare indietro fino a sei, con l’ultimaconquistata contro Matt Hardy il 9 Luglio del 2018. Tanta emozioneha affrontato nel main event di Raw Chad Gable in quello che è stato il primo confronto ufficiale sul ring tra i due in questo lungo feud che ha visto contrapposta la stable dei Wyatt Sicks agli American Made, con Chad Gable preso di mira dae soci sin dal loro debutto a Raw.