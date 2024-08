Venezia 81 la madrina Sveva Alviti | La Mostra è una sfida che guarda ai giovani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Il primo volto delladel cinema di, che aprirà il sipario domani sera per concludersi il 7 settembre, è il suo., attrice e modella, formatasi a New York e consacrata dal biopic Dalida, aprirà l’ottantunesima edizione dellainternazionale del cinema, e guiderà la serata di chiusura, sabato 7 settembre, quando saranno annunciati i Leoni. “Due anni fa, presi un caffè con Alberto Barbera, il direttore artistico delladel cinema, e sentii subito una bella energia, capii che avevo davanti una persona che amava profondamente il cinema. Qualche mese fa, mi è arrivato il suo invito per essere ladi questa edizione della: una gioia immensa”, dice. A, alladel cinema,aveva partecipato nel 2011 con il cortometraggio Alice di Roberto De Paolis.