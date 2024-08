Vaccini anti-polio in arrivo a Gaza ma l’Onu non può distribuirli | Mancano carburante e sicurezza Serve una tregua adesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Sembra quasi paradossale. Istanno arrivando a, ma con le operazioni umanitarie deltemporaneamente sospese la distribuzione non potrà iniziare. “Non possiamo più fare nulla”, aveva dichiarato ieri un alto funzionario delle Nazioni Unite, sottolineando l’impossibilità a procedere nelle attività di assistenza alla popolazione della Striscia a causa delle restrizioni dell’esercito israeliano, dei continui bombardamenti e della difficoltà nei trasporti dopo l’ennesimo ordine d’evacuazione a Deir al Balah che ha coinvolto oltre 250mila persone. Il tempo però stringe. A distanza di 25 anni, il ritorno dellamielite nella Striscia è un’emergenza impellente per tutti gli abit, in particolare per i più piccoli.