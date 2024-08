Un caso di Dengue scatta l’allarme Al via il maxi piano disinfestazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) E’ guerra alla zanzara tigre, in una parte della frazione di Ronta. E’ stato infatti accertato undi infezione da virus, ed èto. Un’ordinanza del sindaco di Borgo San Lorenzo ha così disposto per stamani, dalle 7 in poi, un urgente intervento diattraverso una ditta specializzata contro le zanzare nell’area interessata, sia su suolo pubblico che privato, da eseguirsi con presidi larvicidi e adulticidi. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente la presenza della zanzara tigre, principale vettore della malattia, che invece non si trasmette da persona a persona: "per la tutela della salute pubblica – spiega l’usl – risulta necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi".