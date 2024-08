Torna a vivere l’area di San Nicolò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) SPOLETO –di Comunità zona P.E.E.P. di Sanin via Lorenzo Betti che sarà gestita dalla Associazione "Noi e il nostro quartiere" con alla presidenza la giovane Chiara Manoli. "Le aree di comunità sono pilastri fondamentali per lo sviluppo sociale, culturale e civico delle nostre città – ha dichiarato il Sindaco Andrea Sisti - Investire in questi spazi significa investire nel benessere collettivo, nella coesione sociale e nella qualità della vita di tutti i cittadini. Qui vive una comunità che dopo il lavoro e la scuola si ritrova per divertirsi e riflettere. Questo è ciò che vogliamo e per questo stiamo lavorando su tutte le frazioni e in tante altre aree perché possiate avere un servizio, spazi ed opportunità che arricchiscono la qualità della vita degli abitanti".