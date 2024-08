Stefano De Martino pronto a debuttare ad Affari Tuoi | Ecco cosa mi hanno scritto Antonella Clerici e Maria De Filippi quando lo hanno saputo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 27 agosto 2024) Mancano solo pochi giorni eDetornerà in tvad iniziare una nuova avventura professionale: a partire da lunedì 2 settembre, infatti, il conduttore di Stasera tutto è possibile raccoglierà l’eredità di Amadeus, portandosi al timone dello show preserale di Rai Uno. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Deha parlato di questa nuova esperienza, spiegando anche come si è preparato al debutto: Lasciando andare. Ho fatto mesi di incameramento: ho metabolizzato tutto quello che mi è stato detto, consigliato, quello che ho studiato e adesso tocca non pensare più e lanciarsi. Il conduttore ha svelato anche qual è stato il suo primo pensiero nel momento in cui gli è stato proposto: Ho pensato a mia nonna materna Elisa, che non c’è da qualche anno. È stato il mio primo strumento di studio del mezzo televisivo, un riferimento.