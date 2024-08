Stefano De Martino | Non conosco Arianna Meloni Belen? Tutto ok E cambia Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 agosto 2024) C’è grande attesa per l’esordio diDead. La Rai ha deciso di puntare sul giovane conduttore lanciato da Maria De Filippi per l’era post Amadeus. Lo scugnizzo di Torre Annunziata non ha nascosto una certa emozione per questo nuovo impegno professionale ma durante la conferenza stampa di presentazione del programma si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. In particolare su alcuni gossip che lo coinvolgono, come quello circa un presunto flirt con, sorella della premier Giorgia, e quello sempre evergreen della sua relazione tira e molla conRodriguez.De: il flirt cone il rapporto oggi conRodriguezDeha chiarito una volta per tutte di non avere alcun rapporto con