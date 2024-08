Ronaldo rivela | Mi ritirerò in Arabia non penso di diventare allenatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) “Non so se mipresto, tra due o tre anni, ma probabilmente miqui all’Al Nassr“. Sono queste le parole di Cristianonel corso di un’intervista rilasciata al canale portoghese NOW: “Mi sento bene anche in questo paese. Sono felice di giocare inSaudita e voglio continuare”. L’addio alla Nazionale non sembra vicino:”Quando lascerò la nazionale, non lo dirò a nessuno in anticipo e sarà una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche molto ben ponderata. In questo momento ciò che voglio è essere in grado di aiutare la nazionale nelle prossime partite. Abbiamo la Nations League davanti a noi e mi piacerebbe molto giocare“. Il ruolo dinon rientra nei suoi piani per il futuro: “Al momento, non sto pensando didella prima squadra o di qualsiasi squadra”, ha detto. “Non mi passa nemmeno per la testa, non ci ho mai pensato.