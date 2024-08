Questo non è un ragazzo che ha contratto l’Mpox ma il biologo Sammy Basso

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 27 agosto 2024) Il 22 agosto 2024 è stata pubblicata su X la foto di un uomo disteso in un letto di ospedale con una cannula nasale per l’ossigenoterapia e una medicazione sul collo. Chi ha condiviso la foto descrive il paziente come «mio figlio» Marco, «ricoverato in terapia intensiva dopo averil #vaiolodellescimmie o come viene chiamato oggi #Gayolodellescimmie». Nel post si legge ancora che «da quando ha cominciato a frequentare la comunità lgbt è sempre soggetto a malattie e parassiti strani». Il riferimento è alla teoria infondata secondo cui– termine corretto per parlare del “vaiolo delle scimmie” – sia una malattia che colpisce solo persone omosessuali, bisessuali o trans. Il contenuto social veicola una notizia falsa.