Predazione Nuovo assalto dei lupi a un’azienda di Radicofani

(Di martedì 27 agosto 2024) Tornano le proteste per i ripetuti assalti deiai greggi. In una nota il Comitato Resistenza Pastorale denuncia "l’ennesima". Verificatasi, ancora una volta, nell’azienda agricola di Anna Canu che opera a. "L’- si legge - è avvenuto, in pieno giorno, nella scorsa settimana. Sei pecore sono state uccise e, altrettante, sono state ferite. Ciò nonostante la presenza di numerosi cani guardiani e l’installazione di protezioni anti-lupo. Tutto si è rivelato completamente inefficace". L’associazione sottolinea come questa ennesima"metta in evidenza la crescente emergenza che sta colpendo gli allevatori toscani, lasciati soli - tuonano - a fronteggiare una situazione sempre più disperata".