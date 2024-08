Perché la propaganda russo-cinese attacca le sinergie Usa-Trieste

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 agosto 2024)è il porto più settentrionale del Mediterraneo. Può essere il terminal europeo del corridoio India-Medioriente-Europa (Imec) lanciato poco meno di un anno fa a margine del G20 di Nuova Delhi, in India. Questo, in quanto rappresenta lo snodo più conveniente tra i mercati di Europa centrale, Indo-Mediterraneo e Indo-Pacifico, come ha evidenziato nei giorni scorsi l’ambasciatore Francesco Talò, consigliere del ministro della Difesa. Senza dimenticare l’iniziativa Three Seas, che coinvolge dodici nazioni dell’Europa centrale e orientale, di cui il capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia – che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, definì “capitale marittima italiana” – potrebbe diventare un hub logistico centrale tra Adriatico, Baltico e Mar Nero.