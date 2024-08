Partinico ladro seriale rubava persino nelle cassette delle elemosine in chiesa | arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Accusato di cinque furti in quattro mesi a negozi e cassetta. E’ accusato di furto aggravato, un uomo di 35 anni e per questo è statodai carabinieri di. L’uomo avrebbe messo a segno cinque furti negli ultimi quattro mesi ai danni di unae di quattro esercizi commerciali, rubando denaro dalle casse, stecche di sigarette e, in, le offerte dei fedeli conservate nella sacrestia.Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza i militari hanno accertato che a compiere i furti era la stessa mano. L’indagato è stato portato al carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo. Immagine di repertorio L'articoloinproviene da Dayitalianews.