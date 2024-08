Miseria e Nobiltà Totò oro della Rai | intramontabile anche negli ascolti un dato sconcertante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, TeleRaccomando CHI SALE (- Rai 3) Secondo alcune stime, sommando le messe in onda tra Rai e altre reti , il celebreè uno dei film in assoluto più vististoria d'Italia. A 70 anni dalla sua uscita, l'indimenticabile commedia diretta da Mario Mattioli e dominata dal genio di, al cui successo contribuìla presenza di una giovanissima Sophia Loren, nel day time di sabato su Rai 3 ha raggiunto quasi il 4% di share. Secondo una stima di OmnicomMediaGroup la pellicola ha collezionato nei decenni oltre 250 repliche in tv, cifra monstre che le ha consentito di essere tra i film più guardati di sempre . Soloultimi 10 anni gli share delle proiezioni sugli schermi Rai hanno oscillato fra il 4 e il 7% di share generalmente nel day time .