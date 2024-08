L’oste del tortellino sarà Andrea Sartoretti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Chila dama rimane ovviamente un mistero chesvelato all’ultimo, ma anche quest’anno il nome del2024 della Sagra deltradizionale di Castelfranco Emilia (dal 5 al 15 settembre) è stato ufficializzato prima dell’inizio della manifestazione. Si tratta di, dirigente sportivo del Modena Volley, allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano.quindi proprio Sartorelli, perugino, classe 1971, ex giocatore di pallavolo di fama nazionale e internazionale, ad affiancare l’ancora misteriosa dama nella sfilata in programma domenica 15 settembre nel centro di Castelfranco, per rievocare la leggenda della nascita del(si dice appunto che l’ispirazione venne a un oste che spiò l’ombelico di una dama dal buco della serratura).