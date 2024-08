La scuola finalmente ne fa una giusta | concetto di Patria in educazione civica

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago – Giuseppe Valditara ne ha fatte tante, di pessime cose, da ministro dell’Istruzione. Su tutte, il ripiegamento alla cultura dominante antifascista di Anpi e compagnia “parmigiana”, per non dire “partigiana”, che in questa epoca sarebbe addirittura una sottospecie di complimento. Oppure piegarsi in modo vergognoso alla cultura immigrazionista con l’osservazione del giorno di chiusura per celebrare il Ramadan islamico. Non ne ha fatte di positive, nel senso che non ha inciso in nulla sui metodi di insegnamento e selezione degli alunni, sulle strutture fatiscenti che ormai, da Nord a Sud, caratterizzano i luoghi dell’istruzione pubblica. In mezzo a questo oceano di mediocrità, stranamente, viene fuori un provvedimento positivo: insegnare il “di” nei programni di. Soprattutto, incentrarli su di essa.