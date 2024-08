La cinese Xpeng dribbla i dazi | la fabbrica in Europa per aggirare le tariffe

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Non solo BYD, Chery e Zeekr (che fa parte del gruppo Geely), ora anche il produttore di autopunta a costruire inperdi Bruxelles sui veicoli elettrici. Il colosso, che è partner del gruppo Volkswagen, con cui lavora su alcune piattaforme, è ancora nelle prime fasi di selezione di un sito all'interno dell'Unione Europea e a riferirlo a Bloomberg è stato direttamente il ceo He Xiaopeng parlando nella sede centrale dell'azienda a Guangzhou, in Cina.