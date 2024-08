Koopmeiners-Juventus ci siamo | Thiago Motta può esultare

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di martedì 27 agosto 2024) Lasta per accogliere in squadra Teun: dopo un lungo tira e molla è stato raggiunto un accordo con l’Atalanta. Previste per domani le visite mediche del centrocampista.e Atalanta hanno finalmente raggiunto un accordo, o meglio la Dea ha deciso di interrompere il ‘tira e molla’ e di liberare Teunche presto svolgerà le visite mediche al JMedical. Novità importanti(LaPresse) – SerieAnews.comLace l’ha fatta: dopo una caccia durata mesi, Cristiano Giuntoli sta per arrivare al suo obiettivo. Teunsarà presto un nuovo centrocampista della squadra affidata a. Il giocatore lascerà l’Atalanta, che ha dopo un lungo ‘tira e molla’ deciso di far partire il suo centrocampista di punta, e si trasferirà alla Vecchia Signora nelle prossime ore.