I giardinieri dei coralli alla conquista della Polinesia francese

(Di martedì 27 agosto 2024) Cosa vuoi fare da grande? Il giardiniere dei. Una “professione” nuova, non ufficialmente riconosciuta, ma – considerando l’avanzamento del cambiamento climatico di origine antropica – destinata a crescere esponenzialmente. Secondo un report di Global coral reef monitoring project, tra il 2009 e il 2018 è morto il quattordici per cento deidel mondo; entro la fine del secolo, stima il Wwf, è probabile che il novantanove per cento delle barrierene «subisca uno sbiancamento così grave da provocare la morte dei». Sono dati inquietanti sia per gli ecosistemi marini (e per tutte le piccole comunità locali che vivono di pesca e turismo), sia per gli sforzi globali di mitigazionecrisi climatica, perché le barrierene regolano il clima terrestre grazie all’assorbimento e l’immagazzinamentoCO2 dall’atmosfera.