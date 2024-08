Giorgia Meloni torna a parlare | Eccomi qua sono ricomparsa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) La presidente del Consiglio,, ha rotto il silenzio riguardo alle polemiche sorte durante le sue vacanze estive, rilasciando un video direttamente da Palazzo Chigi e postato sui social media. Con un sorriso, ha esordito scherzosamente: “qua,! Richiamate tutte le unità ,a Palazzo Chigi!”.ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando la gratitudine per aver avuto l’opportunità di riposarsi e trascorrere del tempo con la figlia. Ha affermato di essere consapevole della fortuna che ha avuto in questa “difficile estate”, un periodo definito così da alcuni osservatori, ma che secondo la premier, è stato difficile soprattutto per coloro che non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza.