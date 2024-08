Ebimotors protagonista del week end della Formula 1 a Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 27 agosto 2024) Si apre un fine settimana scoppiettante per. Il team di Enrico Borghi saràin Porsche Mobil 1 Supercup, la manifestazione regina, a livello mondiale, dedicata alle Porsche 911 GT3 Cup serie 992. Al via vedremo il pilota di casa Paolo Gnemmi che correrà con l’auto numero 49 con i colori di The Driving Experiences SRL. Perè stato il coronamento di un lavoro che dura da mesi, ottenere un invito per la maggior competizione mondiale monomarca di Porsche, a contorno del Gran Premio di1, è un traguardo da ricordare. Paolo Gnemmi si getterà nella mischia insieme ad oltre 30 driver provenienti da tutto il mondo, con piloti del calibro di Marvin Klein, Larry Ten Voorde, Keagan Masters e tanti altri.