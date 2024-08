È in buone condizioni Israele libera ostaggio a Gaza Dove lo trovano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Unisraeliano aè stato tratto in salvo dalle Idf. L'ha confermato l'esercito, precisando che si tratta del 52enne Qaid Farhan al-Qadi, appartenente a una comunità beduina vicino alla città meridionale di Rahat. L'uomo, che lavorava come guardia in una fabbrica di imballaggio nel Kibbutz Magen il 7 ottobre era stato rapito da Hamas nella vicina comunità di Mivtahim. Sarebbe indi salute. Al-Qadi, tornato libero dopo 326 giorni di prigionia, è stato trovato vivo all'interno di un tunnel dai commando dell'unità d'elite Shayetet 13 della Marina. L'operazione è stata guidata dal Comando meridionale delle Idf, dallo Shin Bet e dalla 162a divisione delle Idf. Secondo il Times of Israel, si ritiene che 104 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre siano ancora a, compresi i corpi di 34 di loro la cui morte è stata confermata dall'esercito.