Dove vedere le Paralimpiadi di Parigi 2024 in tv | la guida completa e l’offerta in chiaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Il conto alla rovescia sta per terminare e l’edizionedelleè sempre più vicina. Sarà sempreal centro dell’attenzione, con la cerimonia d’apertura prevista domani, mercoledì 28 agosto. Dal giorno successivo all’8 settembre spetterà ai partecipanti regalare emozioni. Un programma che prevede 549 eventi distribuiti in 11 giorni di gare. E’ prevista una presenza copiosa, fatta di 4400 atleti, con almeno 184 delegazioni. L’Italia si presenterà all’appuntamento con la squadra più numerosa di sempre composta da 141 atlete e atleti che competeranno in 17 discipline: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon.