Covid la nuova variante che spaventa gli esperti | Più contagiosa delle altre

(Di martedì 27 agosto 2024) LaXec è unaricombinante del virus SARS-CoV-2 che sta attirando l’attenzione degliper il suo potenziale impatto sul panorama globalevarianti di-19. Comparsa per la prima volta a Berlino a fine giugno 2024, questasi è rapidamente diffusa in Europa, Nord America e Asia, ed è ora considerata una possibile sfidantevarianti dominanti attuali come KP.3.1.1 e i suoi discendenti.Leggi anche: Alessia muore perdurante la vacanza con figlio e marito Xec è un mix genetico di due varianti precedenti, KS.1.1 (unaFLiRT) e KP.3.3 (FLuQE). Una mutazione particolare, la T22N, potrebbe conferire a Xec un vantaggio competitivo, rendendola capace di crescere più velocemente rispetto advarianti.