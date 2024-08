California neve sul lago Tahoe ad agosto | non succedeva da vent' anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)adsulin. L'eo ha sorpreso residenti e turisti della località: nonda. Il fenomeno è stato causato da una perturbazione proveniente dall'Alaska che ha interrotto l'estate della costa occidentale americana. Solo pochi giorni prima la zona turistica era calda e soleggiata. La stagione sciistica locale non inizierà prima del 27 novembre, anche se alcuni resort hanno annunciato che potrebbero aprire temporaneamente dopo la nevicata. Il servizio meteorologico nazionale ha avvertito gli escursionisti e i campeggiatori di prepararsi ad affrontare le strade scivolose. Altre deboli nevicate sono previste sulla cresta della Sierra Nevada, soprattutto intorno al Tioga Pass e alle quote più alte dello Yosemite National Park, secondo il Servizio meteorologico nazionale. È dal 2003 che non si verificavano nevicate inin queste zone.