Calendario scolastico 2024 25 | vacanze lunghe per Natale e super ponte per Pasqua e Primo maggio

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 agosto– Sono ufficiali le date del rientro a scuola e dei giorni di sospensione delle attività didattiche: tutte le regioni hanno deliberato i calendari per l’anno/25. E sono calendari particolarmente ricchi dei cosiddetti ponti, dall’inizio anticipato dellenatalizie al ‘le. Quando inizia la scuola, regione per regione Le lezioni iniziano il 16 settembre per otto regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana. Campania, Lomabrdia, Molise, Sicilia e Sardegna riprendono invece il 12 settembre. Ilgiorno sarà l’11 settembre per Friuli, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Date diverse per Trentino, in cui le lezioni partono dal 9 settembre, e per la Provincia Autonoma di Bolzano, dove la scuola riprende il 5 settembre.