Berrettini e Musetti avanzano al primo turno degli US Open 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 agosto 2024) Lorenzoe Matteohanno iniziato con il piede giusto agli US, superando con successo i rispettivi avversari aldel prestigioso torneo del Grande Slam., attualmente numero 18 del ranking mondiale, ha affrontato un duro esordio contro l’americano Reilly Opelka. Nonostante il grande servizio dell’avversario, l’azzurro ha dimostrato tenacia e concentrazione, imponendosi in quattro set con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-1, 7-5. Crediti: Ansa – VelvetMagQuesto successo gli permette di accedere al secondo, dove affronterà un vecchio rivale che lo ha battuto in Coppa Davis. Dall’altra parte, Matteoha avuto un debutto più agevole contro lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas. L’italiano ha chiuso la partita in tre set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3, mostrando una buona forma fisica e mentale dopo un periodo complicato di infortuni.