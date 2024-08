Barlassina | in macchina 33kg di droga e a casa altri 124 Tradito dal suo nervosismo al volante

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Ildi un 49enne originario del Marocco gli è stato fatale durante un controllo ai posti di blocco da parte dei carabinieri di Seregno a. L’uomo infatti trasportava in auto 33 kg di sostanze stupefacenti e, in seguito ad un’ulteriore perquisizione domiciliare, sono stati trovati157 kg di stupefacenti nella sua abitazione a Lentate sul Seveso.e in auto Al posto di blocco in via Milano, nel comune di, i militari hanno intimato l’alt ad un’auto dove viaggiava il 49enne, regolare sul territorio nazionale, che però già iniziava a tradire un certoalla richiesta dei documenti.