Alma Fano a Fermignano il caso in Prefettura Il sindaco | Ci preoccupa l’ordine pubblico

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – “Ho scritto una lettera al Prefetto per chiedere garanzie sul. Non vorrei che alla fine di tutta questa storia a rimetterci fossimo noi”. Parole di Emanuele Feduzi,di, che suo malgrado si è trovato a dover gestire la grana dell’Juventus, la squadra sfrattata dae che ha trovato rifugio proprio a, dove giocherà le partite casalinghe del prossimo campionato di Eccellenza. Dire che Feduzi sia irritato è poco. Innanzitutto ci tiene a prendere le distanze dalla scelta di ospitare la squadra senza patria del presidente Salvatore Guida: “L’amministrazione comunale non c’entra assolutamente nulla”, dice. La decisione, infatti, l’ha presa l’Unione sportiva Fermignanese che ha in gestione il campo sportivo.