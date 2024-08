Addio Sven Goran Eriksson Maspero | Uomo e allenatore leale Merito suo il mio arrivo alla Samp

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) Ci sono uomini che sanno di calcio, lo trasudano, ne sono quasi sinonimi.era uno di questi: extra le altre di Roma, Fiorentina,doria e Lazio, si è spento nella giornata di lunedì 26 agosto a 76 anni, dopo una lunga malattia che lui stesso aveva svelato a inizio anno nel corso di un’intervista. “Penso che siamo tutti spaventati dal giorno in cui moriremo, ma la vita riguarda anche la morte — aveva spiegato nel documentario ‘’ in onda su Amazon Prime —. Spero chefine la gente dirà, sì, era un brav’, ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela. Ciao”.