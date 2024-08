Accordi e disaccordi tra l’economia di Harris e Trump

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 agosto 2024) Tra due mesi o poco più gli Stati Uniti sceglieranno il loro prossimo presidente, l’uomo, Donald, o la donna, Kamala, chiamato o chiamata a guidare la prima economia mondiale attraverso uno dei periodi più complessi della storia globale. E c’è da giurare che le proposte economiche messe in campo dai due candidati, faranno la differenza prima, durante e dopo il voto. Sul versante democratico, per esempio, l’agenda dipare già abbastanza definita, così come chiaramente emerso dal suo piano per gli Stati Uniti presentato a Raleigh, in North Carolina, uno degli Stati chiave in cuiha vinto nel 2016. Piano che l’attuale vicepresidente punta a mettere a terra, se eletta, in 100 giorni.