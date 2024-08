Vieni se hai coraggio stron*o di merd* la dura risposta di Antonello Venditti a una fan disabile poi le scuse | Non sono un mostro ho fatto ammenda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “qui se haidi mer*a“. No, non è l’inizio di una zuffa stile Fight Club ma le parole dinte il suo concerto a Fossato del Castello, Barletta. Il cantautore romano, infatti, avrebbe risposto così ai mugolii provenienti dal pubblico convinto che fosse uno spettatore maleducato. Ma, in realtà, la reazione brusca e volgare era diretta a una ragazza in carrozzina., inconsapevole, è stato raggiunto da uno degli steward che ha provato a spiegargli la situazione: la giovane, infatti, a causa dei problemi di salute, manifesta dei riflessi involontari, tra cui versi e mugolii. Inutile, però, il tentativo dell’addetto alla sicurezza, perché poi il cantautore che probabilmente non aveva capito la vicenda, ha rincarato la dose: “E ho capito. È un ragazzo speciale che però deve imparare l’educazione.