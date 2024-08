Un botto tremendo Riccardo si schianta contro il semaforo e muore a 22 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ancora un addio prematuro e tragico.è morto a 22mentre stava per ritornare a casa, dopo essersi divertito ad una festa. Dal momento di gioia si è ritrovato protagonista di un incidente stradale gravissimo, che gli ha tolto la vita in pochi istanti. Lo sdella sua automobile è avvenutoune l’impatto è stato purtroppo fatale.è morto improvvisamente, con le cause dell’incidente che dovranno essere appurate successivamente. Come riferito dal sito Parma Today, era su un rettilineo quando non è riuscito più a mantenere illlo della sua vettura. Chi abita in zona ha rivelato di aver udito un vero e proprioe il clacson ha iniziato a suonare per 10 lunghi minuti.