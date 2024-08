Tutti con gli occhi al cielo | torna la notte dei fuochi d’artificio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Con lo Spettacolo delle Fontane Danzanti e l’Accensione delle Luminarie lo scorso 23 agosto sono partiti i Festeggiamenti in onore di S.Antonio e S.Lucia a Montefalcione. Grazie all’impegno del Comitato festa, di concerto con l’amministrazione comunale, tanti giorni all’insegna di riti religosi e momenti di svago per regalare giorni ricchi di serenità e sorrisi peri montefalcionesi! Prima le sonorità mediterranee di Enzo Gragnaniello e i i ritmi del dj Francesco Miele, poi la grandedi sabato con il concerto di Anna Tatangelo e ora il momento pià atteso, quello dei. Meteo permettendo, lo spettacolo è in programma per martedì 27 agosto, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate irpina: da mezzacon lo sguardo verso ilper ammirare la magia pirotecnica.