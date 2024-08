Street food e spettacoli per dieci giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Copparo si prepara a viveredi festa, dal 5 al 15 settembre prossimi, con l’evento "Incrocio". Buon cibo, musica, sfilate e intrattenimento compongono il ricco programma della rassegna curata da Pro Loco. Si parte, dunque, il 5 settembre alle 19 con la sfilata di cani "Meticci in Passerella" sul palco centrale, mentre alle 21.30 spazio alla musica con Andrea "Poltro Sax" Poltronieri. Il 6 settembre alle 20.30, sempre sul palco centrale, si terrà la presentazione delle squadre della Asd Copparo, mentre alle 21.30 vi sarà il concerto di Alex Mari & the Lovers. Il 7 settembre alle 8.45 è in programma "Uno sguardo sul Paesaggio", il bici-tour. Ricca la giornata dell’8 settembre, con alle 8.30 al Bar Jolly in via Roma il "Dalmo Trofy Motori", alle 11.30 nel vialetto delle Scuole Elementari il motoraduno Lady Biker e due concerti sul palco centrale: alle 15.