Runjaic l’allenatore che nessuno conosce e che all’Udinese ha già portato quattro punti

(Di lunedì 26 agosto 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le successive sono goffe imitazioni di “copioni” senza fantasia) COMMENTO ALLA 2° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Era appena la seconda, ma era già decisiva. Cancellare subito la disfatta di Verona. Il Feroce Salentino dal cuore sanguinante aveva il dovere di dare risposte concrete. Ci vuole pazienza per cambiare pelle. E il Napoli di Conte ha l’ambizione di cambiare pelle. Addio possesso. Dopo dieci anni e più. Baricentro basso, e spazio per le ripartenze. E con un Buongiorno Alessandro al posto di un Gesù cristo in croce, si può. Buongiorno, tra l’altro, sta imparando un altro mestiere. Lui che in maglia granata era abituato a fare il centrale. Che sia cambiato qualcosa, anzi che sia cambiato tutto lo si intuisce dalla ferocia di Zambo e Charlie Brown a centrocampo.