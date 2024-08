NBA LeBron sogna in grande | pronto a offrire 7 miliardi per la franchigia di Las Vegas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024)James, fresco di oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024, è già concentrato sulla prossima stagione di NBA, durante la quale potrà condividere lo spogliatoio con il figlio Bronny, e oltre. La leggenda del basket statunitense vuole continuare ad avere un ruolo centrale nel campionato anche dopo il ritiro e secondo ‘Fortune’, sta pensando di presentare un’offerta per uno dei nuovi team presenti nell’NBA. “L’incombente guerra di offerte per la nuova squadra NBA che dovrebbe essere assegnata a Lassi preannuncia come l’accordo sportivo più competitivo e costoso nella storia dello sport americano“, riporta Bloomberg. “Nella lista dei possibili pretendenti figurano, tra gli altri,James, i suoi sponsor e la società proprietaria del marchio Red Bull , secondo persone che conoscono la situazione.