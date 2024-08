Morta a 80 anni Rosanna Bacchilega imprenditrice marittima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024), amministratore unico della casa di spedizioni Columbia Transport, è deceduta giovedì scorso, aveva 80. Era il 30 dicembre 1982 quando, dopo oltre due decenni di attività presso importanti operatori portuali,ed Emilio Ciliento aprono l’azienda. Il nome fu ispirato dal varo dello shuttle spaziale americano, simbolo di spinta verso l’innovazione. La sede era in via Matteotti a Ravenna: "Iniziammo con due tavoli da cucina e due sedie impagliate, perché i mobili non erano arrivati" ricordò in una intervista; in seguito, gli uffici sono stati trasferiti in via Ponte Marino. Nel 1985 nasce il Centro spedizioni Ravenna, consociata di Columbia Transport diretta da Ciliento, specializzata in tutta la gamma dei servizi doganali. Tutte donne le dipendenti in via Matteotti.