Maxi incendio in un palazzo residenziale | Due feriti 100 evacuati e oltre 200 pompieri Ecco cosa è successo a Londra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una colonna di fumo gigantesca, poi il rosso, il caldo e le urla. Un edificio a Dagenham, nell’est di, è stato travolto dalle fiamme. Undi proporzioni gigantesche che ha costretto all’evacuazione100 residenti, tra cui anche dueche sono stati trasportati in ospedale.225 i vigili del fuoco e circa 40 autopompe impiegate per spegnere le fiamme. “La London Fire Brigade non è in grado di dire se sono stati contati tutti nell’di Dagenham”, ha scritto su X il giornalista della BBC Simon Jones. Ancora sconosciute le cause dell’, potrebbe essere scaturito da “rivestimento non conforme”. Le autorità hanno avvertito i residenti locali di tenere chiuse le porte e le finestre a causa del fumo denso prodotto dall’, riferisce un portavoce della London Fire Brigade, ma sarebbe necessario un secondo intervento per esserne certi.