Marina di Ravenna la Pro loco | Stagione non semplice ma partecipazione alta

(Di lunedì 26 agosto 2024)di), 26 agosto 2024 – "Positiva l'affluenza sugli eventi, ma servono interventi nella località. Faremo sondaggi on line per capire se il senso unico su via delle Nazioni ha convinto". Marino Moroni, presidente della Prodidi, traccia un bilancio dellaappena conclusa. “Gli eventi che abbiamo organizzato dalla primavera in poi – osserva – hanno avuto un ottimo richiamo, c'è stata tanta. Ne cito alcuni:Cosplay, Azzurro in Tavola, la Sagra della Cozza all'interno della storica Festa del Mare, le fiere e i mercatini. Sono stati tutti appuntamenti che hanno attirato nelle strade didipersone che, quando gli eventi non ci sono, non verrebbero. Lanon è stata delle più semplici.