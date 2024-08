Lautaro Martinez salta l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024)Le condizioni dell’attaccante dopo il forfait con il Lecce. L’infortunio disembra più grave nel previsto. Questo non tanto per l’entità in sé, dato che si tratta di una leggera elongazione senza lesioni, ma perché il capitano dell’Inter potrebbere anche il match contro. Ecco il punto della situazione spiegato da il Corriere dello Sport.“Non ci sono lesioni, ma una leggera elongazione dell’adduttore. Ciò non toglie, però, che, dopo averto il match con il Lecce, sia a rischio anche per la sfida condi venerdì. Proprio il fatto che si giochi in anticipo è uno dei fattori. Nel senso che c’è meno tempo per recuperare. Poi ci sarà la sosta per le nazionali, con l’Argentina che affronterà Cile e Colombia per le qualificazioni Mondiali.