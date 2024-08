Jenna Ortega spiega perché ha lasciato Twitter nel 2022 | Immagini disgustose odio l’IA!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha rivelato di aver cancellato il proprio profiloattorno al, immediatamente a seguito del successo di Mercoledì, a causa dei continui e insistenti messaggi privati, ricevuti da alcuni utenti, e contenenti falsedi natura esplicita, generate tramite l’intelligenza artificiale, che la ritraevano da bambina. La giovane attrice, secondo quanto dichiarato in un’intervista esclusiva al NY Times dell’agosto 2024, ha maturato la decisione di lasciare il famoso social anche a causa di una delle più classiche piaghe intrinseche a questi mezzi di comunicazione: l’invio non richiesto, in posta privata, di foto di genitali maschili. Ricordando quel periodo,si scaglia senza mezzi termini contro l’abuso dell’intelligenza artificiale, stigmatizzando nel contempo l’estrema maleducazione di alcuni fan.