Il ds Gemmi punta tutto sul talento Anjorin

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una trattativa lampo porterà alla corte di D’Aversa il centrocampista che mancava, almeno dal punto di vista delle caratteristiche, poi sarà da vedere se la mossa del direttore sportivo Robertosi rivelerà azzeccata o meno. Insomma, un’altra scommessa in stile Empoli. Si tratta dell’inglese classe 2001 Tino. Di origini nigeriane, ma nato oltre Manica a Poole, il giovane ex Chelsea potrebbe essere ufficializzato già oggi (trattativa ai dettagli). Stavolta si tratta di un’operazione a titolo definitivo per la quale il club azzurro dovrebbe sborsare circa un milione di euro riservando però il 50 per cento della futura rivendita al club londinese.